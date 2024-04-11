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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أساقفة مصر وفرنسا الكاثوليك يبحثون تبادل الخبرات الرعوية الكنسية بين البلدين |صور

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

التقى صباح اليوم، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك، بفرنسا، والمشاركين من جمعية "عمل الشرق"، بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بالمعادي.

شارك في اليوم رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وعدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، حيث دار اللقاء حول تبادل الخبرات الرعوية بين البلدين، كما تمت مناقشة بحث سبل التعاون المشترك بين الكنيستين.

جاء اللقاء ضمن برنامج وفد مجلس الأساقفة الكاثوليك، بفرنسا لمصر، في الفترة من التاسع، وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري، والذي يتضمن زيارة عدد من الكنائس، والأديرة، والمؤسسات الكاثوليكية بمصر.

الكاثوليك مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك نيقولاس هنري

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