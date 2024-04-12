سمك ماكريل سنجاري من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ و الصحي أيضا.

وقدمت الشيف مروه السجيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت.

مقادير سمك ماكريل سنجاري

المكونات

٢ سمكة

٤ فصوص توم

ملعقه صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيره فلفل أسود

نصف ملعقه صغيرة كسبرة ناشفة

نصف ملعقة صغيره كمون

عصير ليمونة كبيرة

بصلة صغيرة

طماطم

خضرة حسب الرغبة

٤ معالق كبيرة زيت



طريقة تحضير سمك ماكريل سنجاري



هنفرم مع بعض التوم والتوابل وهنضيف عليها الليمون

وهنقطع الخضار وهنضيفه علي التتبيله اللي فوق

هنفتح السمك سنجاري وننضفه ونحط الخليط

وفي الصنية هنحط من تحت زيت وزيت من فوق السمكة

تدخل الفرن الرف الاوسط علي درجه حرارة ٢٢٠ لمده ١٠ دقايق أو أقل كمان ممكن فتح الشواية لمده دقيقه لو ما اخدش لون من فوق.