في ثاني أيام العيد.. إقبال كبير على المراكب النيلية بكورنيش النيل|شاهد

العيد فرحة بكل ما يحمله عيد الفطر المبارك من معانى الفرحة والبهجة والسرور للمواطنين وتبادل الزيارات والتهانئ.

وحرص المواطنون على الخروج إلى المتنزهات والحدائق لقضاء أسعد الأوقات برفقة الأهل والأحباب، فقد تعد مراكب النزهة النيلية من أكثر الوسائل الترفيهية التى يقبل عليها المصريون فى الأعياد والمناسبات السعيدة .

وشهدت منطقة الكورنيش توافد المئات من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2024.



وقدّم "موقع صدى البلد"، بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من كورنيش النيل بالجزيرة والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين من الشباب والفتيات والأطفال للاستمتاع بجمال الكورنيش علي نهر النيل، والاستمتاع برياضات الإسكيت والتنزه بالمراكب النيلية والتقاط الصور التذكارية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.



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