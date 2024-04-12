يمنى طولان تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة أنثوية عبر إنستجرام |شاهد

خضعت الفنانة يمنى طولان لأحدث جلسات التصوير التي شاركت بها متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"؛ لتستعرض من جديد أناقتها البالغة.

ولفتت يمنى الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث إنها ارتدت جيب مجسم باللون "الأسود" وتوب أبيض أنيق، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

وخاضت يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" بطوله أحمد العوضى وإخرج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي

ويمنى طولان خريجه كلية الآداب قسم إعلام وتنتمى لعائلة إعلامية وقدمت طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزة أفضل برنامج لعدة أعوام متتالية حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى.. وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.