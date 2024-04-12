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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة المتغيبين للتحقيق العاجل.. زيارات مفاجئة لوكيل صحة القليوبية خلال العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة علي مكتب صحة 23 يوليو ، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لخطة العمل خلال عيد الفطر المبارك.
وتلاحظ عدم تواجد الطبيب النوباتجي، وعلى الفور تم تكليف مدير عام الطب الوقائي، بالتنسيق مع مدير الادارة الصحية بالخانكة بسرعة توفير طبيب بديل ، وإحالة الطبيب المتغيب للتحقيق العاجل.

كما اطمأن وكيل الوزارة من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ووجه بتهذيب وتنظيف فناء الوحدة الصحية ، ليتناسب مع استقبال المترددين علي الوحدة.

من جانبها دفعت مديرية الصحة بالقليوبية، بسيارات القوافل العلاجية المتنقلة وسط حدائق القناطر الخيرية وأماكن احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة متمركزة عند جميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بهدف إجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين وتحويل الحالات إلى المستشفيات إذا استدعى الأمر لذلك.

وكان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تكثيف المرور من قبل الفرق الإشرافية على جميع المنشآت الصحية على مدار اليوم خلال أيام عطلة العيد، للتأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عيد الفطر المبارك الخانكة القوافل العلاجية

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