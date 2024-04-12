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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موسيقى الريبيتيكو اليونانية على مسرح الجمهورية

صدى البلد

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان "موسيقي الريبيتيكو في مصر"، ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم.

 

وذلك بمناسبة اليوم الوطني لدولة اليونان وذلك بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بمشاركة  المغنين زخاريا كارونيس ، سافريا ماريولا ، دينيا كوروسى.

 

ومصاحبة اوركسترا من عشر عازفين تحت اشراف ثوماس قسطانتينو وذلك في السابعة مساء الاثنين  15 ابريل علي مسرح الجمهورية .

ويتضمن البرنامج موسيقي الريبيتيكو الشهيرة التي تعد نمط من الموسيقي الشعبية اليونانية ذات الطابع الرمزي والايديولوجي والفني القوي .

يذكر أن موسيقي الريبيتيكو أدرجت عام 2017 في القائمة الممثلة للتراث الثقافي الغير مادي اليونانى بمنظمة اليونسكو .

العلاقات الثقافية الخارجية الدكتورة لمياء زايد خطط وزارة الثقافة دار الاوبرا المصرية سرح الجمهورية

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