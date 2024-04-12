تصريح خطير لـ بايدن عن الانتقام الإيراني من إسرائيل

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 بتصريح خطير عن الانتقام الإيراني من إسرائيل بعد تدمير سفارة طهران في دمشق.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال رده على الصحفيين في واشنطن، أنه لا يريد الخوض في معلومات سرية وقال "توقعي عاجلا وليس آجلا"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن حاملة الطائرات يو إس إس دوايت آيزنهاور أبحرت شمالًا عبر البحر الأحمر باتجاه إسرائيل.

ويعد هذا التحرك هو استعراض للردع من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ستكون حاملة الطائرات قادرة على اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تطلقها إيران.

وكشفت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهما، اليوم الجمعة أنه قد يحدث هجوم انتقامي كبير من قبل إيران على إسرائيل في أقرب وقت اليوم.

وأوضح المسؤولين أن الهجوم قد يشمل أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ التي تستهدف أهدافًا عسكرية داخل البلاد، بينما يضيفون أن طهران قد تختار توجيه ضربة على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي.

وكانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى وسط تهديدات متعددة وتقييمات استخباراتية بأن إيران ستشن ضربة على أهداف إسرائيلية في محاولة للانتقام من الغارة الجوية التي وقعت في 1 أبريل على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني.