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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو| توقع أمريكي لهجوم إيراني على إسرائيل خلال ساعات.. وليد فواز يكشف سبب دخوله مجال التمثيل.. مظاهرة عارمة لعمال تشيلي

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

باحث بالشأن الدولي: أجندات أجنبية وراء تأجيج الصراع في السودان
قال محمد صادق، الباحث في الشئون الدولية، إن بعض الخبراء والمهتمين بالشأن الداخلي السوداني يرون أن رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، سيظل على مقربة من قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وسيعمل على المماطلة وإطالة أمد الحرب؛ لحين الوصول إلى منصب رئيس الوزراء من جديد، حال تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة لإنهاء الحرب في البلاد.

 

رزان مغربي: مصر ومحبة جمهورها هو الرزق.. فيديو
قالت الفنانة رزان مغربي، إنها تقضي ليالي العيد في مصر، مشيرة إلى أن شهر رمضان مميز في مصر بوجود المصريين.

وأضافت "مغربي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي العيد” المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العيد بالنسبة لها بدأ مع بداية رمضان، لافتة إلى أنها كانت حزينة لأنها لم تكن على مائدة رمضان التليفزيونية، ولكنها سعيدة بما قدمه زملاؤها.

 

توقع أمريكي لهجوم إيراني على إسرائيل خلال ساعات.. فيديو
عرضت فضائية "العربية"، فيديو تحت عنوان "توقع أمريكي بهجوم إيراني على إسرائيل خلال ساعات".

وأوضحت أن مسؤولين أمريكيين، توقعا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث اليوم الجمعة، 12 أبريل، وسيكون كبيرا، وسينفذ عبر صواريخ وأكثر من 100 مسيرة.


غير متوقع.. وليد فواز يكشف سبب دخوله مجال التمثيل| فيديو
تحدث الفنان وليد فواز، عن سبب دخوله مجال التمثيل، قائلا: "أحمد زكي مثلى الأعلى، وهو سبب في دخولي مجال التمثيل".

وأضاف الفنان وليد فواز، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا من الشرقية بمدينة الزقازيق، وكنت دايما ببص على فيلا والدته، وبقول يمكن يكون النمر الأسود بيزور البيت ده؛ علشان أشوفه".


ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة لتوليد الكهرباء في إيطاليا إلى 6 أشخاص
عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد ارتفاع عدد ضحايا انفجار محطة لتوليد الكهرباء في إيطاليا إلى 6 أشخاص.

ووقع الانفجار في المحطة الواقعة على بحيرة سوفيانا في بارجي بعد ظهر الثلاثاء 9 أبريل، وهي تعود لشركة الطاقة الإيطالية إينيل.

 

طارق النهري: دخلت المستشفى 3 مرات خلال تصوير مسلسل المعلم
تحدث الفنان طارق النهري، عن شخصية وطريقة التعامل مع الفنان مصطفى شعبان، بعد مشاركته في مسلسل "المعلم".

وأشار طارق النهري، إلى معاناته خلال أيام تصوير مسلسل المعلم، قائلا: "دخلت المستشفى 3 مرات، كنت بدخل أخد جلسة أكسجين من تعب صدري".

 

مظاهرة عارمة لعمال تشيلي في سانتياجو.. فيديو
عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد مظاهرة عارمة للعمال التشيليين في سانتياجو.

وأوضحت أنه تظاهر آلاف العمال في سانتياجو في إطار إضراب عام للمطالبة بمجموعة من الإصلاحات.


رانيا يوسف: السوشيال ميديا مش بتنجح مسلسلات ولكن توجه الجمهور.. فيديو
قالت الفنانة رانيا يوسف، إن 90% من أعمال زملائها الفنانين في رمضان كانت ناجحة، موضحة أن أكثر الأعمال الفنية التي لاقت إعجابها هما "جودر" و"الحشاشين".

وأضافت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ليالي العيد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السوشيال ميديا ليس لها دور في نجاح المسلسلات، ولكنه توجه الجمهور.

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