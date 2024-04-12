غير متوقع.. وليد فواز يكشف سبب دخوله مجال التمثيل| فيديو

تحدث الفنان وليد فواز، عن سبب دخوله مجال التمثيل، قائلا: "أحمد زكي مثلى الأعلى، وهو سبب في دخولي مجال التمثيل".

وأضاف الفنان وليد فواز، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا من الشرقية بمدينة الزقازيق، وكنت دايما ببص على فيلا والدته، وبقول يمكن يكون النمر الأسود بيزور البيت ده؛ علشان أشوفه".

وواصل حديثه: "دخلت كلية تجارة إنجليزي، ومن أول تيرم ليا في الجامعة؛ دخلت فريق المسرح، وقدمت عروض، وأدائي يشوبه الافتعال والأوفر، واتريقوا عليا في أول رواية قدمتها".

واسترسل الفنان وليد فواز،: "الفنان عادل أدهم لديه خفة دم غير طبيعية"، موضحا: "تعلمت منه معايير الاختيار فى الأدوار".