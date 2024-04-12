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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير متوقع.. وليد فواز يكشف سبب دخوله مجال التمثيل| فيديو

وليد فواز
وليد فواز

تحدث الفنان وليد فواز، عن سبب دخوله مجال التمثيل، قائلا: "أحمد زكي مثلى الأعلى، وهو سبب في دخولي مجال التمثيل".

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وليد فواز: تعلمت من الفنان عادل أدهم معايير اختيار الأدوار.. فيديو

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وليد فواز: "جودر" تجربة مختلفة وكانت أمنيتي من سنوات

وأضاف الفنان وليد فواز، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا من الشرقية بمدينة الزقازيق، وكنت دايما ببص على فيلا والدته، وبقول يمكن يكون النمر الأسود بيزور البيت ده؛ علشان أشوفه".

وواصل حديثه: "دخلت كلية تجارة إنجليزي، ومن أول تيرم ليا في الجامعة؛ دخلت فريق المسرح، وقدمت عروض، وأدائي يشوبه الافتعال والأوفر، واتريقوا عليا في أول رواية قدمتها".

واسترسل الفنان وليد فواز،: "الفنان عادل أدهم لديه خفة دم غير طبيعية"، موضحا: "تعلمت منه معايير الاختيار فى الأدوار".

وليد فواز

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