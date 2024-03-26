عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد فواز: "جودر" تجربة مختلفة وكانت أمنيتي من سنوات

صدى البلد

قال الفنان وليد فواز، إن تجربتي في "جودر" مختلفة وكانت أمنيتي منذ سنوات، مشيرًا إلى أن مخرج العمل إسلام خيري من الشخصيات الجيدة والمحبة لعملها.

 

مسلسل جودر الحلقة1.. ياسمين رئيس تروي قصة جودر لـ ياسر جلال

ياسر جلال يكشف كواليس تحضيره لـ شخصيات مسلسل جودر

وكشف "فواز"، خلال استضافته ببرنامج "الإبداع في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن شخصيته بمسلسل "جودر"، حيث يقدم شخصية سالم شقيق ياسر جلال "جودر"، والذي يلعب دور الحاقد على شقيقه.

 

ونوه فواز إلى أن الشركة المتحدة ساهمت بشكل كبير في إظهار "جودر" بالشكل المبهر، مؤكدًا أن العمل احتاج لميزانية قوية لإخراج عمل يليق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وأشار إلى أن الإنتاج كان سببا كافيا للمشاركة في العمل، بالإضافة إلى موهبة المخرج إسلام خيري، والتعاون مع الفنان ياسر جلال والذي يعتبر قيمة للعمل.
 

وليد فواز فواز جودر رمضان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بخدعة من تريزيجيه.. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول في شباك كرواتيا

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

مفاجأة بشأن بديل إمام عاشور ..تشكيل منتخب مصر أمام كرواتيا

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

حتحوت يكشف سبب رحيل عبدالرحمن مجدي عن صفوف النادي الإسماعيلي

الخارجية الأمريكية تعلق على غرق فلسطينيين حاولوا انتشال المساعدات في بحر غزة

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

ترشيحاتنا

قيادي في حماس: تم رفض مطالب إسرائيل بصفقة تبادل الأسري

هجمات مُتبادلة وسقوط أبوجبل|التعادل الإيجابي يحسم نهاية الشوط الأول بين مصر وكرواتيا

دعاء ليلة السابع عشر من رمضان لإزالة الهم والحزن

قبل نهاية الشوط الأول | سقوط أبو جبل ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

حماس: لم نحصل على تأكيد من القسام بشأن اغتـ يال مروان عيسى

بالدموع .. لقطة مؤثرة لـ حسام حسن في مباراة مصر وكرواتيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

جددي السفرة.. طريقة عمل الأرز بالبريكا

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

فيديو

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

طرح وحدات سكنية جديدة.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ