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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عظيمة يكشف كواليس رحلته في تأسيس فريق كرة قدم للساق الواحدة

عظيمة
عظيمة

كشف محمود عبدالعظيم "عظيمة"، لاعب منتخب مصر للساق الواحدة، عن رحلته في تأسيس أول فريق كرة قدم للساق الواحدة في مصر والمشاركة في المنافسات العالمية.

وقال محمود عبدالعظيم، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، إنه تعرض لحادث في سن صغيرة، ولكنه رفض الاستسلام وتنمية موهبته في ممارسة كرة القدم، وبدأ في عمل فيديوهات تحفيزية للشباب الذي يعيش نفس معاناته.

وتابع عظيمة أنه طالب عبر موقع فيس بوك، في من يرغب في ممارسة كرة القدم من المصريين أصحاب الساق الواحدة، أن يتواصل معه من أجل تحقيق حلمهم بلعب كرة القدم بساق واحدة وتكوين فريق يشارك في البطولات.

وأكمل:" حلمي لم يقتصر عند هذا الحد بل وفقني الله، للاحتراف بالدوري التركي، وتوجت بالدوري والكأس مع أزمير التركي، وفريقي حاليا يحتل المركز الثالث ببطولة دوري كرة القدم للساق الواحدة".

من جهة أخرى، قال عبدالله مصطفى لاعب منتخب مصر لكرة القدم أصحاب الساق الواحدة، إنه ضمن المشاركين في تكوين أول منتخب للساق الواحدة في مصر.

وأضاف:" لقد تواصلنا مع النادي الأهلي وكنا على أعتاب تكوين فريق للساق الواحدة ولكن الموضوع توقف وتواصلنا مع نادي بيراميدز الذي قام بتكوين الفريق والآن نحن نلعب في الزمالك الذي وافق على مقترحنا بتكوين فريق للساق الواحدة ومن الموسم المقبل، سنقوم بإمضاء عقود مع الفارس الأبيض".


 

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