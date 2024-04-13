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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هزم الجن في مسلسل المداح .. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

المداح
المداح

أثار مسلسل المداح العديد من التساؤلات كان بينها الخاتم الذي يحارب به الجن ويستطيع هزيمتهم بفضل حجر أحمر موجود به.

ويشتهر حجر العقيق الموجود في خاتم المداح بقدرته على محاربة الجن و سحب الطاقة السلبية ولكنه لا يناسب جميع الأشخاص وتوجد منه أنواع عديدة.

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يعد العقيق من الأحجار الكريمة المميزة بتنوعها الفريد وألوانها الجذابة، حيث يتواجد بأكثر من 150 لونًا وتدرجًا مختلفًا، ناهيك عن الأنماط والنقوش التي تزيّنه وتجعله أشبه بلوحة فنية طبيعية.

ووفقا لما جاء في موقع gemselect نعرض لكم اشكال وألوان العقيق:

ألوان العقيق 

العقيق الأحمر: يعد من أشهر أنواع العقيق، ويرتبط بالشجاعة والقوة والطاقة.

خاتم العقيق الاحمر
خاتم العقيق الاحمر


العقيق الأسود: رمز للقوة والحماية والوقاية من الحسد.
العقيق الأزرق: حجر هادئ يُضفي شعورًا بالسكينة والسلام الداخلي.
العقيق الأخضر: يُعتقد أنه يجلب الحظ والرخاء ويزيد من الشعور بالتفاؤل.
العقيق الأصفر: يُعزّز الثقة بالنفس ويُنشّط الإبداع.
العقيق الوردي: يُرمز للحب والعاطفة والجمال.
العقيق البني: يُضفي شعورًا بالدفء والاستقرار.


أشكال حجر العقيق 

العقيق المخطط: يتميز بخطوط متوازية أو متقاطعة بألوان مختلفة.
العقيق العيني: يتميز بنقوش تشبه العين البشرية.
العقيق الشجري: يتميز بنقوش تشبه الأغصان والأشجار.
العقيق الناري: يتميز بتأثيرات قزحية ألوان تشبه الأوبال.
العقيق السحابي: يتميز بنقوش تشبه السحب.
عقيق الدانتيل: هو من أكثر الأنواع جاذبية يتميز بنقوش تشبه الدانتيل 
العقيق الموزاييك: يتميز حجر العقيق الموازييك بنقوش تشبه قطع الفسيفساء.
 

العقيق الأحجار الكريمة الوقاية من الحسد المداح مسلسل المداح حجر العقيق

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