تنبيه عاجل من "الاكاديمية المهنية" بشأن ترقيات المعلمين 2024

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنبيهاً عاجلاً بشأن تدريبات ترقيات المعلمين 2024، لأعضاء هيئة التعليم من فئة “معلم أو معلم أول” الذين لم يتمكنوا من الدخول علي منصة المعلم .

حيث شددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على المرشحين لـ ترقيات المعلمين 2024 من فئة “معلم أو معلم أول” بسرعة الدخول علي الموقع الرسمي للأكاديمية ، وتنفيذ تدريبات الترقي، مشددة على سرعة إنهاء إجراءات تدريبات و اختبارات للترقي قبل يوم 15 إبريل الجاري.

وكانت قد أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدم للبرامج الرقمية للقيادات التربوية (وكيل ومدير إدارة تعليمية - وكيل ومدير إدارة مدرسية - توجيه فني) على منصة المعلم للتدريب عن بعد خلال الفترة من تاريخ 27-3-2024 حتى 9-4-2024.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يأتي ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وموافقة زينب خليفة مدير الأكاديمية على اتاحة البرامج الرقمية للقيادات على منصة المعلم.

ونوهت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه نظراً لكثرة المتقدمين للبرنامج ، وحيث أن يوم 9-4-2024 يوافق اجازة رسمية ، فقد تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج ، ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15 و 16 ابريل 2024 ليتمكنوا من اداء الاختبار ، علما بأنه من سبق لهم حجز اختبار يوم 9-4 عليهم الدخول وإعادة حجز موعد اختبار خلال اليومين المقررين ، وكذلك اتاحة المحاولة الثانية لمن لم يجتازوا خلال هذين اليومين.



وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : أنه يمكن لمن يهمه الأمر الالتحاق بالبرنامج من خلال الضغط هنا