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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في العيد.. أمن القاهرة يضبط 5 تجار مخدرات.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من 5 عاطلين بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).

وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس).

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين .

وتم ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش الهيروين القاهرة الاستروكس الداخلية الأفيون

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