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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالغردقة والفنادق ترفع شعار كامل العدد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تتواصل احتفالات  الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحرالاحمر  باجازة عيد الفطر وقال محمد وفا مدير احد فنادق الغردقة  إن الفنادق حريصة علي تقديم انشطة متنوعة ومختلفة لاسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحلويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة .

وأشار الشيف محمد عبد الرازق الشيف العمومى بأحد فنادق الغردقة  إن الفندق يقدم خلال العيد اكلات الأسماك والرنجة والبسكويت والكعك والترمس والسودانى وخلال أيام العيد يتم تقديم  الأكلات المصرية مثل الرنجه والفسيخ والترمس والسوداني وكذلك الفواكة والحلوي الشرقية

وأضاف عبد الرازق  أن بوفية العيد متنوع حيث نحرص علي اعداد وجبات مناسبة للعيد حيث تم عمل ركن خاص لكعك العيد والبسكويت والبيتي فور بكل الأنواع وهى مفضلة جدا للاجانب مع عمل تورتة العيد للاحتفال علي الشاطيء مع الفقرات الفنية.


وفى سياق متصل أشار علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى زيادة نسب إشغالات المدن السياحية المصرية خلال إجازات عيد الفطر المبارك ، موضحا أن هناك انتعاشة فى حركة السياحة الداخلية للمصريين خلال عيد الفطر  مع قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب والعرب لمصر خلال تلك الفترة.

وأضاف عاقل  أن الغردقة هى  المقصد السياحى الأول الذى يقصده السياح المصريون والأجانب خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع إجازات «الأيستر» أعياد الربيع لدى الأوربيين.. مشيرا إلى أن القاهرة وشرم الشيخ سيحتلان المركزين الثانى والثالث فى نسب الإشغال خلال تلك الفترة. لافتا إلى أن السياح العرب سينعشون فنادق العاصمة المصرية خلال تلك الفترة.


وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن هناك حجوزات جيدة من المواطنين المصريين لزيارة المدن السياحية المصرية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هناك عددا من فنادق محافظتى البحر الأحمر والغردقة قدمت عروضا سعرية مميزة لجذب المصريين خلال عيد الفطر.. موضحا أن كل العروض السعرية المقدمة من الفنادق لابد ألا تقل عن الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية الذى حددته وزارة السياحة والآثار.

وأضاف عاقل أن إجازات عيد الفطر المبارك لهذا العام تشهد تدفقا كبيرا من المصريين أفضل من العام الماضى ، موضحا أن الفنادق المصرية ترحب بالسائح المصرى وتثنى على وجوده.. مشددا على أنه لا توجد أية تفرقة فى المعاملة بين السائح المصرى ونظيره الأجنبى.

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