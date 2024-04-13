عروض الفلاي بورد.. لعبة الرجل الطائر على شواطئ الغردقة تجذب السياح والمصريين

شاهد الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق والمنتجعات السياحية استعراض لعبة الفلاي بورد على شواطئ الغردقة "فلاي بورد"، أعلى البحر وتفاعل المصريين والأجانب على أنغام الموسيقى في جو احتفالي رائع وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في جو احتفالي رائع.

ويقول مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاي بورد في مصر والشرق الأوسط، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات عيد الفطر المبارك فى يومها الثالث بالفنادق والمنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة.



وأوضح مجدي عبد الغني لاعب "الفلاي بورد"، أو الرجل الطائر، كما يطلقون عليه أن لعبة الفلاي بورد، هي استعراض بعمل حركات أثناء الطيران بواسطة خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر.

وقال محمد وفا مدير احد فنادق الغردقة إن الفنادق حريصة علي تقديم انشطة متنوعة ومختلفة لاسعاد الأفواج السياحية واحتفالا بعيد الفطر يتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحاويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني وشيكولاتة مع تزين الشاطيء بالبالون بالالوان مختلفة يصاحب ذلك الأغاني المتعلقة بالعيد.

وأشار وفا إلى أن الفنادق تقدم خلال عيد الفطر برامج ترفيهية متنوعة مع فرق الانيميشن الموجودة بالفنادق أو الاستعانة بفرق فنية من الخارج بتقديم الفقرات الفنية المتنوعة التى ترضى كافة الأذواق مع وجود سياح من كل الدول بالإضافة للسياحة الداخلية التى رفعت نسب الاشغال بالفنادق إلى كامل العدد .