إعادة ضخ المياه بمدينة فايد بعد إصلاح كسر في الخط الرئيسي

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بالانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب بمدينة فايد، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم التحرك الفوري والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح، نظرًا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط.

وأضاف: أدى ذلك الكسر لانقطاع المياه بمدينة فايد، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار اليومين الماضيين، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح؛ تخفيفًا عليهم ولعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة.

وعلى الفور، تم توفير سيارات المياه وتوصليها للمواطنين خلال فترة انقطاع المياه حتى تم إنهاء العطل وعودة المياه.

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