فيديو احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة إسرائيلية .. شاهد

نشرت مواقع وحسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتجاز السفينة الإسرائيلية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأكد بيان لشركة إم إس سي MSC المالكة للسفينة التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني أن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر بيان شركة MSC: أن طاقم السفينة المحتجزة 25 فردا وهم يتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة.



وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية ان بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم سفينة شحن تابعة للنظام الصهيوني في الخليج.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية عدة ان الحرس الثوري يحتجز سفينة تجارية لها علاقة بالكيان الإسرائيلي في المياه الخليجية.

وذكرت وكالة إرنا ان الحرس الثوري أوقف السفينة ام اس سي "MCS ARIES" عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من مضيق هرمز.

وأضافت وكالة إرنا أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة زودياك ZODIAC المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير.

وأكدت وكالة إرنا أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

