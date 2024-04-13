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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن استهداف أربعة مواقع لحزب الله جنوب لبنان

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على مواقع لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن توجيه طائراته المقاتلة عدة ضربات ضد أهداف لحزب الله في أربع مناطق مختلفة من جنوب لبنان قبل فترة قصيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن الأهداف شملت المباني التي يستخدمها حزب الله في الحولة وبيت ليف، ومركزين لقيادة حزب الله في العدية والطيبة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات فتحت النار أيضا على منطقة بالقرب من رميش "لإزالة التهديد".

وأشار إلى أنه يحقق في صفارات تسلل الطائرات بدون طيار المشتبه بها التي بدت في شمال إسرائيل في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من هجوم بمسيرات مشتبه بها في مستوطنات متعددة بالقرب من الحدود الشمالية للكيان المحتل.

ويقوم حزب الله بشن هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار يوميا على شمال إسرائيل وسط الحرب في غزة.

وفي الليلة الماضية، أطلق حزب الله اللبناني وابلا كبيرا من الصواريخ وكذلك طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات باتجاه شمال إسرائيل حيث تستعد البلاد لهجوم انتقامي متوقع من قبل إيران أو وكلائها ردا على ضربة إسرائيلية في سوريا قتلت العديد من أعضاء فيلق الحرس الثوري؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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