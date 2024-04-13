رئيس شئون البيئة يقود جولات ميدانية بالمحميات الطبيعية خلال إجازة العيد

ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مجموعة عمل من فربق المحميات الطبيعية لمتابعة الإجراءات التنظيمية للمماشي البحرية التي تسهل تنقل رواد الفنادق الي مناطق البحر للاستمتاع بالغوص والسنوركلينج، حيث تابع تنظيم الاستخدامات وتطبيق القواعد والوقوف علي اي مشكلات قد تواجه اي نشاط بحري، وتفقد منطقة طريق القري والشواطيء العامة بالغردقة، ومنطقة سهل حشيش بمشاركة جمعية هيبكا.

وتوجه رئيس جهاز شئون البيئة علي ابو سنة على رأس فريق عمل من الوزارة، فور تلقى إخطار بقيام مركب بالصيد المخالف بطريقة الجر داخل منطقة خليج ابو سومة على مقربة من جزيرة توبيا، حيث تم التواصل مع كافة الجهات المعنية وتم معاينة موقع البلاغ بالتعاون مع مراكز الغوص وجمعية هيبكا، والخروج بزوارق سريعة لضمان سرعة ضبط المخالفة، حيث تم توثيق المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتنسيق مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود لضبط مرتكب الواقعة، حيث تساعد تلك الأنشطة من الصيد على تجريف المواد الطبيعية وجذب اسماك القرش نتيجة استخدام شباك تمتليء بالاسماك وانتشار رائحة الصيد بالمكان وتجذب اسماك القرش إليها، ومع اقتراب تلك المركب من المناطق الساحلية القريبة من الشواطيء، تمثل مصدر تهديد مباشر.

وقدمت جهات الاختصاص من القوات المسلحة الدعم الأمني اللازم وقامت بعملية الضبط القوات البحرية، وتم تمشيط المنطقة للوقوف على وجود أي مراكب مخالفة.

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