ترقب في إسرائيل بعد تحركات البحرية الإيرانية وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني استولى على سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في عملية بطائرة هليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز، مع تصاعد التوتر بالفعل بعد أن حذرت إيران من أنها سترد على ضربة إسرائيلية محتملة على قنصليتها في سوريا.

واضافت الوكالة الإيرانية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استولت على السفينة MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، والتي يتم الآن 'إعادتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية'.

وبحسب الوكالة، فإن السفينة تديرها شركة زودياك ماريتايم، وهي شركة مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وأكدت شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC) الاستيلاء، قائلة إن هناك 25 من أفراد الطاقم على متن السفينة. وقالت الحكومة البرتغالية إنها على اتصال بالسلطات الإيرانية.

ويعد مضيق هرمز، الواقع في الطرف الشمالي لخليج عمان، أكبر ممر للنفط في العالم. ويمر عبره يومياً حوالي 20% من استهلاك العالم اليومي من النفط.

ونفذت إيران عمليات مصادرة مماثلة من قبل. وفي يناير/كانون الثاني، استولت طهران على ناقلة نفط في خليج عمان ونقلتها إلى ميناء إيراني ردا على مصادرة الولايات المتحدة نفس السفينة ونفطها العام الماضي.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل سبعة مسؤولين من بينهم قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، ويأتي الاستيلاء على خلفية الصراع في غزة.

وكثيراً ما استهدف المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن الشحن في منطقة البحر الأحمر، في حين كانت هناك تبادلات منتظمة بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وتتوقع الولايات المتحدة حاليًا أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل، وأن وكلاء إيران قد يشاركون أيضًا في تنفيذ الهجمات، حسبما تقول المصادر، وهو ما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا.

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أن هجمات إيران ستأتي 'عاجلا وليس آجلا' وسعى مرة أخرى إلى إصدار تحذير علني صارم، قائلا إن رسالته إلى طهران كانت ببساطة: 'لا تفعل'.

وفي بيان بالفيديو صدر يوم السبت، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري من أن إسرائيل في “حالة تأهب قصوى” تحسبا لـ “العدوان الإيراني”.

وحذر مسؤولون أوروبيون من مزيد من التصعيد بين إسرائيل وإيران.

كتب وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، على منصة التواصل الاجتماعي X أنه تحدث مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وكتب كاميرون أن الزعيمين ناقشا 'مخاوفهما المشتركة بشأن التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل'، مضيفا أن 'المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد ويخاطر بخسارة المزيد من أرواح المدنيين'.