عدنان عبد الله: ثقتنا مطلقة بقدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة

عبر عدنان عبد الله، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عن سعادته بإقامة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» داخل النادي الأهلي، صاحب التاريخ الكبير في تنظيم كافة البطولات.
وأوضح أن هناك ثقة بلا حدود داخل الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة في قدرات الأهلي، في ظل استضافته المميزة للعديد من النسخ الناجحة للبطولة خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة قياسية بالنسبة لعدد الفرق المشاركة بها، متمنيًا التوفيق للجميع خلال منافساتها، خاصة أن هذه البطولة ولأول مرة سوف تكون مؤهلة لبطولة العالم.
وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.