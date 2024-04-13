عدنان عبد الله: ثقتنا مطلقة بقدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة

عبر عدنان عبد الله، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عن سعادته بإقامة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» داخل ‏النادي الأهلي، صاحب التاريخ الكبير في تنظيم كافة البطولات.‏

وأوضح أن هناك ثقة بلا حدود داخل الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة في قدرات الأهلي، في ظل استضافته المميزة للعديد من ‏النسخ الناجحة للبطولة خلال السنوات الماضية.‏

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة قياسية بالنسبة لعدد الفرق المشاركة بها، متمنيًا التوفيق للجميع خلال ‏منافساتها، خاصة أن هذه البطولة ولأول مرة سوف تكون مؤهلة لبطولة العالم.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏



