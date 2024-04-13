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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دقيقة حدادا على روح العامري فاروق في الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للطائرة

العامري فاروق
العامري فاروق

شهد الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، الوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الوزير العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي.‏

وأقيم الاجتماع الفني ومراسم القرعة بحضور محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومي ‏عاطف عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وخالد العوضي مدير البطولة.

كما حضر الاجتماع عبد الله عدنان، نائب رئيس ‏الاتحاد الإفريقي، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي، وفؤاد عبد السلام رئيس لجنة ‏المسابقات في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثلي الوفود والفرق المشاركة في البطولة.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، وتقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏

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