إيزاك يعادل رقم صلاح في صراع بالدوري الإنجليزي

تمكن ألكسندر إيزاك من قيادة فريقه نيوكاسل يونايتد لاكتساح توتنهام هوتسبير برباعية دون رد، اليوم السبت، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح المهاجم السويدي في تسجيل ثنائية، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في البريميرليج هذا الموسم.

وقفز إيزاك للمركز الثالث في قائمة هدافي الدوري بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، متجاوزًا كول بالمر ودومينيك سولانكي (16) هدفا لكل منهما.

ويتأخر ألكسندر إيزاك ومحمد صلاح عن المتصدر، إيرلينج هالاند، الذي يملك 20 هدفا والوصيف أولي واتكينز (18 هدفًا).

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إيزاك بات أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر بقميص نيوكاسل بمختلف البطولات بموسم واحد منذ 2003-2004.

وكان الأسطورة الإنجليزية ألان شيرار آخر من حقق ذلك، حينما سجل 28 هدفا قبل 20 سنة.

فيما أشارت شبكة "سكواكا" إلى هز إيزاك شباك ضيوف نيوكاسل للمرة السادسة على التوالي بملعب سانت جيمس بارك بالبريميرليج.

وعادل إيزاك بذلك رقم ليس فيرديناند، لكنه يتأخر عن ألان شيرار، الذي سجل في 15 مباراة متتالية بمعقل الماكبايس، ومن خلفه أندي كول في 8 مباريات.

وجاءت أهداف إيزاك في شباك كلا من نوتنجهام فورست، مانشستر سيتي، وولفرهامبتون، وست هام (ثنائية)، إيفرتون وتوتنهام (ثنائية).