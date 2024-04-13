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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامه نبيه يكشف طريقة اختيار عناصر منتخب 2007

أسامة نبيه
أسامة نبيه

كشف الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مواليد 2007، طريقة اختياره عناصر المنتخب في المعسكر القادم.

وقال نبيه: "قمنا بعمل جولة لمتابعة كل الفرق، وكان من يلعب وقتها مجموعة الأوائل والتي انتهي الدوري للخاص بهم اليوم"

 وأوضح نبيه: "مجموعة الهبوط لم تلعب خلال شهر رمضان وبناء عليه تم اختيار العناصر المختارة من مجموعة الأوائل فقط بعيدا عن عناصر مجموعة الهبوط".

وتابع نبيه: "سيتم رؤية باقي العناصر في الفترة القادمة بعد استئناف الدوري مجموعة الهبوط وبعض الدرجات الأخري وسيتم تجميع حوالي 60 لاعب جديد ومنحهم الفرصة، بخلاف ال54 اسم الذين تم الإعلان عنهم في وقت سابق".

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