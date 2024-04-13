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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 صالات تستضيف تدريبات الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلي

صدى البلد

واصلت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، اجتماعاتها لإنهاء الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة التي يستضيفها النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

وتقرر أن تؤدي الفرق المشاركة في البطولة تدريباتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي، بجانب صالة اتحاد الشرطة الرياضي.

ويعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة مساء اليوم، للاتفاق على مواعيد التدريبات وقرعة المباريات، وكل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية الخاصة بالبطولة.

كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات على مدار الساعات الماضية، من أجل سرعة إنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه، ووفقًا للاشتراطات التي حددتها اللجنة فيما يتعلق بالتنظيم والإقامة والإعاشة والتنقلات للفرق المشاركة بالبطولة وتجهيزات الصالة المغطاة.

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