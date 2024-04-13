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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يصدر قراراً بندب "ممدوح جبر" رئيساً لمركز ومدينة صدفا

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،قراراً رقم (775) لسنة 2024 بندب " ممدوح جبر " مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، للعمل رئيساً لمركز ومدينة صدفا لمدة عام لحين شغلها قانونًا ،وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.

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وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم –الى انه اصدر  قراراً رقم (775) لسنة 2024 بندب ممدوح جبر أخصائي محاجر بالمستوى الأول (أ) من مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، للعمل رئيساً لمركز ومدينة صدفا لمدة عام أو لحين شغلها قانونًا ايهما أقرب ولصالح العمل ، وذلك عقب خروج " خالد عويس " رئيس مركز  ومدينة صدفا للمعاش اعتبارا من 12 أبريل 2024  ، لافتا الى إنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بالوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.

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