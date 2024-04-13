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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تحسين جوده حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ونفيسة عبد السلام على مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.


وناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء – أهم المشروعات التى تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها وجاري استكمال أعمال المرافق لها .


كان محافظ أسيوط، قد وجه قيادات المحافظة بسرعة تشغيل المشروعات التى تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية فضلا عن تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التى تم نهوها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

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يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بأسيوط يستهدف بمرحلته الاولى 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه حتى الان ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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