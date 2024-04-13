جيش الاحتلال: سلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن سلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت من أراضيها عشرات المسيّرات تجاه أراضي المحتلة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن المسيرات الإيرانية تحتاج وقتا لتصل إلى أراضي المحتلة.

بدأت إيران ، اليوم السبت، في شن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وورد في نبأ عاجل منذ قليل ، بأن إيران تشن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وكان موقع واينت أفاد عن تقديرات إسرائيلية، بأن إيران ستستهدف إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعًا طارئًا لمجلس الحرب ، بسبب تهديدات إيران الأخيرة.



وفي هذا السياق، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم، إنه يجري تقييما مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين دفاعيين آخرين.

ويأتي اللقاء وسط هجوم إيراني مرتقب على إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن تعزيز منظمة الدفاع الجوي تحسبًا لأي هجوم إيراني مرتقب يأتي ردا على قصف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق في وقت سابق.