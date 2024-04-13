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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر: مشاهد نقل توابيت أثرية عبر مترو الأنفاق غير صحيح

توابيت
توابيت

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن فيديو نقل التوابيت عبر خطوط مترو الأنفاق يهدف لإثارة البلبلة، مشيرا إلى أن من قام بالترويج لهذا الفيديو استخدم الذكاء الإصطناعي بشكل سيئ.

قال مجدي شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن 
هناك تعكير صفو وإحداث نوع من البلبلة، مؤكدا انه لا بد من الرد على الشائعات، لأن الدولة المصرية لن تقوم بفعل ذلك في أثارها.

 

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، أن  العالم كله رأى كيف قامت مصر بافتتاح طريق الكباش، وموكب نقل المومياوات الملكية، في حفلات كانت مبهرة. 
 

وزارة السياحة والآثار نقل التوابيت مترو الأنفاق الذكاء الاصطناعي الدولة المصرية

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