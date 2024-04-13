عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر : نتواصل مع طرفي الصراع الإيراني الإسرائيلي لتجنيب المنطقة منعطفا خطيرا

صدى البلد

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء السبت ١٣ إبريل الجارى عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. 
واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.


وأكدت مصر على أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

قرار عاجل من الخطوط الجوية الكويتية بعد بدء الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

اعتبارا من الساعة الواحدة .. إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا بسبب هجوم إيران

انطلاق دفعة ثالثة من المسيرات الإيرانية تجاه إسرائيل

رسمياً.. الحرس الثوري الإيراني يعلن الهجوم بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

إعلام إيراني: الطيران الداخلي مستمر .. ومنع الرحلات قاصر على النقل والتدريب

بعد الأردن .. العراق تعلن إغلاق مجالها الجوي والملاحي

جيش الاحتلال: سلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات

هجوم قوي.. إنطلاق 50 طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل

بسبب هجمات إيران على إسرائيل .. إغلاق مطار بن جوريون 3 ساعات

ترشيحاتنا

يصيب المصريين وهذا المشروب علاجه.. مرض تسبب في وفاة شيرين سيف النصر

مصر : نتواصل مع طرفي الصراع الإيراني الإسرائيلي لتجنيب المنطقة منعطفا خطيرا

دار الإفتاء: ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم لا يؤثر على صحة الصوم

أول تعليق لرئيس الوزراء البريطاني على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

اعتبارا من الساعة الواحدة .. إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا بسبب هجوم إيران

مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للوعكة الصحية المفاجئة للفنانة الراحلة

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ