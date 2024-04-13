مع هجوم إيران.. حزب الله يعلن استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية في الجولان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ الكاتيوشا على مقر الدفاع الجوي الصاروخي في ثكنة عسكرية إسرائيلية بالجولان.

وقال البيان الصادر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، ‏استهدفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل.

وقال: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الاسرائيلية".

وأضاف: "جيش الدفاع وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها. في إطار الاستعدادات خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد. وتم التشويش بشكل مركّز ومؤقت".