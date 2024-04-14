إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإدانة إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل طلبت عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإيراني الذي استهدفها اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، صباح الأحد، إن إيران أطلقت حتى الآن "أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ" على إسرائيل منذ مساء السبت.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز، وعشرات الطائرات المسيرة خارج حدود إسرائيل.

وأشار هاجاري إلى أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ "أرض-أرض" باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها، مضيفاً: "المواجهة لم تنته، والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".