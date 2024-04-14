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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأمريكية: اعترضنا عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال توجهها لإسرائيل

صدى البلد

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان عاجل، إن القوات الأمريكية اعترضت عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار في طريقها إلى إسرائيل.

وجاء في البيان أنه "بتوجيه من الرئيس بايدن، اعترضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في 13 أبريل عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار في طريقها إلى إسرائيل، والتي تم إطلاقها من إيران والعراق وسوريا واليمن".

وأضاف: "تظل قواتنا في وضع يسمح لها بحماية القوات الأمريكية وشركائها في المنطقة، وتقديم المزيد من الدعم للدفاع الإسرائيلي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.. إننا ندين هذه الهجمات المتهورة وغير المسبوقة التي تشنها إيران ووكلائها، وندعو إيران إلى الوقف الفوري لأي هجمات أخرى، بما في ذلك الهجمات التي تشنها قواتها بالوكالة، وتهدئة التوترات".

وتابع البيان: "نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران، لكننا لن نتردد في العمل لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل.

وخلص بيان أوستن بالقول إنه "ممتن لاحترافية ومهارة القوات الأمريكية الشجاعة التي شاركت في أعمال اليوم والتي تواصل الوقوف لمنع المزيد من الصراع أو التصعيد وسأواصل مراقبة الوضع عن كثب والتشاور مع حلفائنا وشركائنا".
 

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