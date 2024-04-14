إسرائيل وأمريكا تعترضان الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية فوق سوريا.. تفاصيل

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مخابرات غربية، بأن معظم الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية التي حلقت ليلًا فوق سوريا أُسقطت بواسطة اعتراضات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.