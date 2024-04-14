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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال إجازة العيد.. رفع 254 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات ووحدة المخلفات الصلبة والقطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الأوضاع في المحافظات للتيسير علي المواطنين والعمل على راحتهم للاستماع مع أسرهم بالعيد، بالإضافة إلى جهود رفع المخلفات البلدية الصلبة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة مستمرة من السادة المحافظين رصدت عبر منظومة التغيرات المكانية وشكاوي وبلاغات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك حوالي 500 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف استغلالاً لأجازة العيد الرسمية.

 وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التصدي لتلك المحاولات وإزالتها في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة وتحرير محاضر بالمخالفات ضد المخالفين، وذلك بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية بالمحافظات.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود جميع العاملين بغرف العمليات بالوزارة والمحافظات  والأجهزة التنفيذية والعاملين بالإدارة المحلية ومنظومة المتغيرات المكانية لجهودهم خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتصدي لأي حالات للتعدي علي الاراضي الزراعية والبناء المخالف والتعامل الفوري معها.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود العاملين بالإدارة المحلية وبصفة خاصة القطاعات الخدمية علي الجهود التي بذلوها خلال جميع أيام عيد الفطر المبارك والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بأجازة العيد .

وأكد وزير التنمية المحلية  على أهمية استمرار جهود رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء لمنع ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية و أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف  ، والتعامل بحزم مع أي تعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً  إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة للوزارات المعنية بالحكومة بالاضافة لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين ببذل كل الجهد اللازم للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أملاكها وأراضيها .

ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار المتابعة الدائمة للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ومن ناحية أخرى تلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال أجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من الاربعاء 10 أبريل وحتى 13 أبريل الجارى .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى رفع حوالى 254 ألف طن مخلفات من مختلف المحافظات خلال أجازة العيد  ، لافتاً إلي قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بجهود مكثفة علي مدار اليوم لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول  ، حيث تم تشكيل فرق عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية وكذا التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر  وخاصة الحدائق والمتنزهات والملاهي لتوفير بيئة صحية وآمنة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء خلال العيد ، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وفي السياق ذاته أشار اللواء هشام آمنة إلي تلقي الوزارة أي شكاوى من المواطنين على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال : 
♦️رقم الواتساب ( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١)
♦️رقم الخط الساخن (15330)
♦️والبريد الإلكتروني
([email protected])
♦️والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك) 
(www.facebook.com/sotakmasmwo).

التنمية المحلية المحافظات اجازة عيد الفطر هشام امنة قمامة

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