الخارجية الإيرانية توضح سبب استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية سبب استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشيرة إلى أن ذلك بسبب مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الخارجية الإيرانية" أبلغنا سفراء الدول الأوروبية أن عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس".

وأردفت الخارجية الإيرانية بأننا "أبلغنا سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا أننا ملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

واستنكرت الخارجية الإيرانية المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على "بعثتنا وردنا المشروع عليه".



وأكدت الخارجية الإيرانية أننا" أبلغنا سفراء الدول الأوروبية أننا نتفادى دائما تشديد النزاع والتوتر عبر السبل المتاحة".

