فيديو..عودة المخابز للعمل في شمال غزة ورجوع الأهالي لمنازلهم

عادت بعض مخابز مدينة غزة الى العمل اليوم الأحد بعد توقفها منذ بداية الحرب من بعد السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت وكالة سما الفلسطينية.

ويأتي تشغيل بعض المخابز في مدينة غزة وشمالها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، الذي أشرف على تجهيزها وتوفير الغاز والدقيق.

كما يأتي ذلك في وقت رجع فيه بعض الأهالي إلى الشمال من قطاع غزة بقرار شخصي .

ونفى الجيش الصهيوني عودة الأهالي والتقارير حول ذلك بعد ما أفادت تقارير صباح اليوم الأحد بالسماح بعودة محدودة للنازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.



ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد شوهدت أعداد من النساء والأطفال دون سن الـ 14 يعودون أدراجهم إلى شمال القطاع على أمل العثور على منازلهم والاستقرار فيها بعد رحيل قسري بدأ عقب هجوم السابع من أكتوبر حيث مضى على نزوحهم وسط النار 191 يوما.