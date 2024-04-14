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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خيارات ترفيهية للمواطنين والسياح|شواطئ الغردقة تستعد لاستقبال موسم الصيف بكل حيوية وتجدد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تستعد مدينة الغردقة، عاصمة محافظة البحر الأحمر، لاستقبال موسم الصيف بكل حيوية وتجدد.. ومع اقتراب الإعلان عن افتتاح الشواطئ العامة، تتميز هذه المدينة الساحلية بتنوع واسع في الخيارات الترفيهية التي تقدمها للمواطنين والسياح على حد سواء.

 

وفي إطار التحسينات المستمرة، قامت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة بإدارة وتطوير ثلاثة شواطئ عامة تحت إشراف سكرتير عام محافظة البحر الأحمر.. ومن بين هذه الشواطئ يتصدر "شاطئ النادي الاجتماعي" القائمة، المعروف أيضاً بـ"منتجع العائلات". وقد تم تحديد سعر تذكرة دخوله عند 50 جنيهًا للفرد، مع توفير الدخول المجاني للأعضاء.

 

وتأتي في المرتبة الثانية شاطئ "السواقي"، الذي يمتاز بتحسيناته الجديدة والتي أضافت قيمة جديدة لتجربة الزوار.. وقد حددت تذكرة دخوله بنفس السعر، 50 جنيهًا للفرد، مع عدم فرض رسوم على الأعضاء.

 

وفي خطوة تعزّز من تنوع الخيارات الترفيهية، تم افتتاح "شاطئ منتجع العائلات 3"، المعروف سابقًا بـ"شاطئ ميريت"، بتكلفة تجاوزت 30 مليون جنيه للتطوير والافتتاح. وتم تحديد سعر تذكرته عند 20 جنيها للفرد، مع إعفاء الأطفال دون سن الـ12 من دفع أي رسوم.

 

وأكد أشرف فؤاد، مدير عام النادي الاجتماعي بالغردقة، على استعداد الشواطئ لاستقبال الزوار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشيراً إلى توفير المقاعد وزيادة عدد المنقذين كإجراء احترازي.

 

وفي إطار توفير خدمات الطوارئ، تم التنسيق مع فرق الإسعاف لتوفير سياراتهم داخل الشواطئ، استعداداً لأي طارئ يمكن أن يطرأ.

 

بهذه الإجراءات والتحسينات، تعزز الغردقة مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الساحلية في مصر، وتقدم تجربة استثنائية لزوارها خلال موسم الصيف.

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