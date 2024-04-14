ننشر مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. صور

حصل موقع صدى البلد على مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس بمختلف الصفوف والمراحل التعليمية، التي من المقرر عقدها لطلاب المدارس في شهر مايو القادم.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 .. يبدأ 8 مايو

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يبدأ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024 .

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تراعي مديريات التربية والتعليم أثناء إعداد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 ، عدم عقد أي امتحانات ايام اعياد الاخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 4 و 5 و 6 و7 مايو القادم.

امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024

وأعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات ، حيث قررت بعض المديريات التعليمية بدء جدول امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024 يوم 15 أبريل فيما قررت مديريات اخرى بدء جدول امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024 يوم 17 أبريل وقررت بعض المديريات بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 21 أبريل.

ومن جانبه .. أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع واضعي امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، بضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وامتحانات صفوف النقل 2024 .

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، مع مراعاة التدرج فى مستويات صعوبة الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

إعفاء 3 صفوف دراسية من امتحانات الترم الثاني 2024

جدير بالذكر أن ، هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024 التحريرية نظرا لإعفاءهم منها بحكم القانون وذلك بتوجيهات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024