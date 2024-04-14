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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العراقية سارة سلمان تطرح أحدث اغانيها "ممكن ترد"

صدى البلد

طرحت المطربة العراقية سارة سلمان أولى أغانيها من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع االيوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "ممكن ترد" من كلمات قصي عيسى وألحان محمود الغياث وتوزيع أحمد المهندس، واقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب .

وتقول كلمات الأغنية : ممكن ترد، ممكن تكلي ليش احبك هلكد، روحي بغرامك باقيه وتتمد، واصيح احبك بأعلي أعلي صوتي، وابقي احبك يا حبيبي لموتي، لو تدري كلبي شضاملك من شوك، وشكد بدونك منتهي ومخنوك، يشهدلي خوفي ودمع لبعيني وضيم كلبي وشوكي لمذيني، ممكن ترد عني لاتبعد حتى حياتي وياك تبقى تورد، نخلص عمرنا وعمر ثاني نجدد، ياسند روحي لمادور غيره، انسان بس تسوه عشيره وديره خليك يمي شما تمرنا هموم، كلب بكلب نبقى عشك لدوم، انت بوريدي وماعوفك لحظه من اني راضي وحتى من ماارضه ممكن ممكن ترد .
 

 

وتقول سارة سلمان في تصريحات صحفية، بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبدية سعادتها بالتعاون مع روتانا في أول تعاونهم، التي تعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال هذه الفترة.

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