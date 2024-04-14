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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسوم تطوير اللوحات المعدنية الجديدة.. كم تبلغ؟

تعديلات قانون المرور
تعديلات قانون المرور

يعد القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا للتعديلات الجديدة التي تم إقرارها، زاد الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيها.

كما أضافت حكما يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز ۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

تأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

أحكام قانون المرور القانون رقم 66 لسنة 1973 المرور قانون المرور مجلس الوزراء أسعار مكونات التصنيع

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