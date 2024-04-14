19 عاما على رحيل أحمد زكي.. «إبداع الإسكندرية» ينظم لقاء إحياء ذكراه

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، يوم الخميس المقبل، لقاءً لصالون "كلام في السيما" مع المخرج السينمائي أشرف فايق، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

وذكر المركز - في بيان، اليوم الأحد- أن اللقاء سيقام إحياء لذكري مرور 19 عاما على رحيل فتي الشاشة الأسمر الفنان أحمد زكي، ويستعرض بعضا من أعماله التي استطاع من خلالها أن يحفر علامات في تاريخ السينما المصرية، ومن بينها: النمر الأسود، الهروب، شفيقة ومتولى، زوجة رجل مهم، البرئ، معالى الوزير، البيه البواب، ناصر 56، أيام السادات، حليم.

يذكر أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية بهدف خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.