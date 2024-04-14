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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "الدراسات الإيرانية": طهران كانت مضطرة للهجمة الأخيرة ضد إسرائيل

ايران
ايران

أكدت الدكتور هدى عبدالرؤوف، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية أسست على مواجهة إسرائيل وأمريكا خارج أراضيها وبشكل غير مباشر، موضحة أن نمط التفاعل بين إيران وإسرائيل منذ تأسيس النظام الإيراني نجد أن إيران بنت العقيدة العسكرية على مبدأ الدخول في مواجهات ليس بشكل مباشر وليس على أراضيها.

وشددت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هذا المبدأ يفسر أسباب تشكيل العلاقات مع وكلائها في المنطقة، منوها بأن إيران غير قادرة على دخول مواجهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل وأمريكا والتي تؤكد أنهما أعداؤها، موضحة أن إيران لأول مرة تقوم بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن إيران كان مضطرة لهذا العمل.

وأشارت إلى أن الهجوم الإيراني ليلة أمس كان محسوب ومدروس ومحدود ومعلومة، مؤكدة أن إيران ظلت لأيام تحسب كيفية توجيه الضربة وكان هناك تسريبات من داخل الحرس الثوري وكان العالم ينتظر هذه الضربة، موضحة أنها اضطرت لهذا العمل حتى لا يتم إحراجها بين حلفائها ووكلائها في المنطقة.

أسامة كمال الدراسات الاستراتيجية المركز المصري للفكر مواجهة عسكرية عملية عسكرية الحرس الثوري

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