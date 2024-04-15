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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نزلت 50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الاثنين

صدى البلد

تتجه اللحوم الحمراء بالأسواق إلي الانخفاض التدريجى يوما بعد يوم نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار وتوفير الأعلاف وذلك عكس التوقعات تماما والتى توقعت ارتفاع الأسعار بعد عيد الفطر  .

أسعار اللحوم اليوم

• يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 330 و400  جنيه.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و420 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

• يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 270 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 330 ل 400 جنيهًا

وفى هذا الصدد ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن أسعار اللحوم الحمراء تتجه للانخفاض،  وذلك نتيجة للجهود الحكومية الهائلة فى سبيل ضبط الأسعار،  موضحًا أن أسعار اللحوم الحية بالفعل أنخفضت ومن يرفع سعر اللحوم حاليا هم الجزارين.

 

شراء اللحوم

 

وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن إفطار الإخوة المسيحيين قلل من الإقبال على شراء اللحوم،  وبالتالى زاد المعروض وقلت الأسعار ، مشيدا بقيام رئيس الوزراء بالإفراج عن الأعلاف من الموانئ مما كان له أثر بالغ فى وفرة الأعلاف وضبط سعرها أمام المربيين. 
 

وشدد " نقيب الفلاحين " على ضرورة فرض رقابة صارمة على محلات الجزارة وتحديد سعر للبيع مثل الدواجن للسيطرة على أسعار اللحوم. 

وتابع قائلا:" على الرغم من الكثير من التوقعات حول ارتفاع أسعار اللحوم الفترة المقبلة إلا أنها تتجه بالفعل للانخفاض " ، متوقعًا انخفاض أسعار اللحوم البلدى خلال الفترة المقبلة لتصل إلي 320 جنيهًا بدلا من 350 ، فى الريف وتصل ل 380 بدلا من 450 فى المدن .

انخفضت 50 جنيهًا 

 

كما أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو اللحوم، انخفض 50 جنيها على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد الأغفراج الجمركي، الذي قامت به الدولة للأعلاف.

 

وقال مصطفى وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أسعار اللحوم البلدية يتراوح ما يتراوح ما بين  350 لـ 450، واللحوم المستوردة بداية من 220 حتى 300 جنيه.

وتابع  رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه نأمل أن يكون هناك انخفاض أكبر في أسعار اللحوم أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك حالة من الإستقرار في أسعار اللحوم ونأمل ان يستمر الإنخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصطفى وهبة إلى أن الاستقرار سيصل حتى عيد الأضحى القادم.

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