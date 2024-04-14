بشرى حول أسعار اللحوم.. رئيس شعبة القصابين يكشف التفاصيل

أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كيلو اللحوم، انخفض 50 جنيها على مدار الفترة الماضية، وذلك بعد الأغفراج الجمركي، الذي قامت به الدولة للأعلاف.

وقال مصطفى وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن أسعار اللحوم البلدية يتراوح ما يتراوح ما بين 350 لـ 450، واللحوم المستوردة بداية من 220 حتى 300 جنيه.

وتابع رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه نأمل أن يكون هناك انخفاض أكبر في أسعار اللحوم أكثر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك حالة من الإستقرار في أسعار اللحوم ونأمل ان يستمر الإنخفاض خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصطفى وهبة إلى أن الاستقرار سيصل حتى عيد الأضحى القادم.