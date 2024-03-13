بعد الإفراج عن الأعلاف|رئيس شعبة القصابين: يجب زيادة الرقابة على مستوردي اللحوم.. فيديو

قال مصطفي وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ 230 جنيهًا ويتوقف ذلك حسب قطعية اللحمة.

وأوضح وهبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولي، تقديم الإعلامي بوسف الحسيني، أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل لـ 175 جنيهًا، منوهًا بأن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل إلى 160 جنيهًا، متوقعًا انخفاضًا جديدًا لسعر اللحمة.

وجود رقابة على المستوردين

وطالب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة بوجود رقابة على المستوردين لأن لهم عددًا واضحًا وسجلات واضحة بأوامر إفراج من الموانئ، لافتاً إلى أن المشكلة تتمثل في أن الاستيراد وصل لـ 60% والإنتاج يصل لـ 40% فقط وهذه هي المشكلة الأساسية التي يجب تسليط الضوء عليها.

وتابع: "أن الأسعار انخفضت بعد القرارات الحكومية الأخيرة، وبعد الإفراج عن الأعلاف التي كانت موجودة في الموانئ".

واقترح مصطفي وهبة بضرورة تفعيل الإنتاج الزراعي، فإنه إذا تمت زراعة الأعلاف ففي هذه الحالة لا تضطر الدولة إلى المحاسبة بالدولار ومن ثم يتحكم المستورد بزيادة سعر الدولار وزيادة سعر السلعة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع لزراعة الصويا والذرة الصفراء حتي لا نحتاح إلى المستوردين.

وأردف: "تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق، مدعومة بهبوط كبير في أسعار الأعلاف مُتأثرة بانخفاض أسعار الخامات إلى 13 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء مقابل 21 ألف جنيه في بداية العام، وإلى 31 ألف جنيه للفول الصويا مقابل 46 ألف جنيه قبل أسابيع أيضًا.