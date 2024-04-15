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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين قبل مباراة القمة

صدى البلد

وجه الناقد الرياضي إسلام صادق، تساؤلات حول حكم لقاء القمة ابراهيم نور الدين. 

وكتب عبر فيسبوك: “هل ستؤثر الحملة الممنهجة على إبراهيم نور الدين ستؤثر على أدائه غدا في القمه ؟”. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك .

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مني بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

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