حبس تاجر إستروكس بحوزته مخدرات بـ2,5 مليون جنيه

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والاتجار به، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها.

واستهدف الأمن العنصر الإجرامي وضُبِطَ بدائرة قسم شرطة المقطم، وكان بحوزته كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جراما– 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع – عددا من الأقراص المخدرة.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2,5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.