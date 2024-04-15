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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يتابع موقف مشروعات محطات تنقية مياه الشرب بـ4 مدن جديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، والروافع، بـ4 مدن جديدة هي: القاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والسويس الجديدة، والعاشر من رمضان، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.


وأكد وزير الإسكان ضرورة التخطيط والتنفيذ الجيد لمشروعات البنية الأساسية، وتلافي أي ملاحظات إن وجدت، والالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات التنفيذ، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل، واستكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.

 

وفي هذا السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، محطة تنقية مياه شرب القاهرة الجديدة بطاقة إنتاجية 500 ألف متر3/ يوم كمرحلة أولى، لمتابعة سير العمل بالمحطة.


وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في جولته، مراحل إنتاج المياه، بجانب المرور على أحواض الترسيب والمرشحات والفلاتر والخزان الأرضي، وكذا المعمل للتأكد من مدى كفاءته في إجراء الاختبارات اللازمة على المياه المنتجة من المحطة طبقاً للمواصفات الفنية، وتوصيات وزارة الصحة والسكان.


 كما تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مولد الكهرباء الرئيسي، ووحدة التحكم للمشروع، والتى تتابع عملية تنقية المياه بداية من المأخذ الرئيسي بالمعادى، وحتى المصب بالشبكات، فضلاً عن متابعة سير أعمال تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بطاقة 500 ألف متر 3 /يوم، حيث أبدى عدة ملاحظات فيما يخص أعمال تنسيق الموقع العام خارج وداخل المحطة.


كما تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمدينة، لمتابعة سير العمل بها، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية التى تم تنفيذها بطاقة ٥٢ ألف م٣/ يوم ومراحل تشغيلها، ومحطة تنقية المياه بطاقة ١٠٤ آلاف م٣/يوم، ومأخذ المياه بطاقة ١٠٩ آلاف م٣/يوم  .


وفي السويس الجديدة، قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بقطاع المياه والصرف، ولاسيما محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة محطة " كومبكت " بطاقة ١٠٠٠م٣، للوقوف على آخر المستجدات.


وتابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية 130 ألف م3/يوم، والتى تخدم الجامعة الأهلية وجامعة السويدى، ومحطة القطار، والمنطقة العمالية.


كما تم متابعة أعمال مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الفرعية بالحي29، لمتابعة الأعمال الجارية بهابطاقة إنتاجية 75 ألف م3/يوم، لخدمة الأحياء بغرب المرحلة الخامسة، بجانب متابعة استكمال الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة، والمرحلة السادسة "مرحلة أولى " بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، ومشروع محطة المياه طاقة 600 ألف م3 / يوم، لخدمة مدن العاشر من رمضان، وبدر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وحدائق العاصمة.

 


مرفق صور
١٥/٤/٢٠٢٤
 

الجولات التفقدية الدكتور عاصم الجزار السويس الجديدة القاهرة الجديدة العاشر من رمضان المهندس عبدالرءوف الغيطى

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